Loutkoherec Jan Popela získal cenu za ztvárnění zlé sudičky na 54th International Puppet Theatre Festival – PIF v chorvatském Záhřebu. K té pak následně přidal i ocenění za svůj výkon na 28th Children’s Theater Festival v srbské Subotici. Zároveň Šípkovou Růženku ocenila porota Subotického festivalu Grand Prix pro nejlepší inscenaci. Hradecké publikum se může těšit na další reprízu oceněné inscenace 23. října od 16.00 hodin na Hlavní scéně Divadla Drak.

„Nová ocenění nás velmi těší a jsou pro nás velkou motivací do další práce. Jsme rádi, že naše netradiční pojetí klasického pohádkového námětu jako maňáskové grotesky, která ve své vizuální podobě nese prvky steampunku, je sdělné a pozitivně přijímané jak napříč generacemi, tak i různými kulturami. Dvojí ocenění pro Jana Popelu za jeho výsostně loutkářské pojetí zlé sudičky mě pak těší dvojnásob. Potvrzuje jednak jeho mimořádný talent a umění a zároveň ukazuje to, co dlouhodobě deklarujeme: že se totiž stejně jako všechny předchozí generace tvůrců Divadla Drak hrdě hlásíme k tradicím českého loutkářství a svým autorským pojetím na ně chceme navazovat. Získané ceny jsou pak zároveň potvrzením, že české loutkové divadlo je fenoménem, který má i v současné době stále co nabídnout,“ uvedl ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.

