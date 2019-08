Divadelní pokladny budou otevřeny od 10 hodin. První prodejní dny budou určeny především předplatitelům, a to jak stávajícím, kteří si mohou obnovit své předplatné z předchozí sezony, tak i novým, kteří si budou chtít předplatné teprve vybrat.

Až do konce srpna bude navíc mimořádně otevřeno i v sobotu, a to od 9 do 12 hodin.

Předplatitelé mají od čtvrtečního dne také možnost přednostně vyměnit kupony na některé z představení blížícího se festivalu Čekání na Václava.