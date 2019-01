Hradec Králové - Patnáctý ročník mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů se v úterý večer rozloučí. Jeho desetidenní program, který desetitisícům diváků nabídl více než dvě stovky představení domácích, zahraničních, profesionálních i amatérských a studentských souborů, v úterý večer uzavře na hlavní scéně Klicperova divadla pražského Divadla Bez zábradlí Terasa.

Hru, jejímž autorem je Jean-Claude Carriére, nastudoval Karel Heřmánek v hlavní rolí s Kateřinou Brožovou. Tento titul na poslední chvíli nahradí původně plánované představení pražského Divadla v Dlouhé Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, které muselo být zrušeno kvůli úrazu herce Miroslava Táborského.





Divadlo evropských regionů - PROGRAM pondělí 29. června:

DOPROVODNÝ PROGRAM středa - Divadlo v ulicích města (vstup převážně zdarma):

15.30 /LKD/ Divadlo Na cestě Liberec, O Plaváčkovi /45´

17.00 /RAD/ Veselé zrcadlo Gymnázium Ústí nad Orlicí, Jan Werich, Paleček /30´

18.00 /KAV/ Koncert Gamba blues

18.30 /MHS/ Divadlo Katastrofa Pardubice, Benjamin Bradford, Poslední zkouška /60´

18.30 /RAD/ Malé Vinohradské divadlo Praha, Jiří Roth, Staré pověsti české /75´

20.00 /MHS/ Václav Bartoš a jeho hračky, Václav Bartoš, Tomáš Komárek, Co je to divadlo? aneb Školní výlet a další /30´

21.30 /ŽIS/ Čajový stan/ Divadlo Tichý Jelen, Roztoky u Prahy, Kuře /40´

22.15 /MHS/ HKVS Hradec Králové, Christian Giudicelli, Dámy na útěku /80´

22.15 /RAD/ THeatr ludem Ostrava, Hana Galetková a kolektiv, Narozeniny /55´

22.15 /PIV/ VerTeDance Praha, Dance of Canis Lupus

23.00 /ŽIS/ Čajový stan, Chilliout Evening

Divadlo evropských regionů - PROGRAM úterý 30. června:

DOPROVODNÝ PROGRAM středa - Divadlo v ulicích města (vstup převážně zdarma):





18.00 /KAV/ koncert, Spektrum − alias Tres hombres

19.30 /MHS/ Divadlo pražské konzervatoře Praha, Přemysl Rut, Drahý Kadle, kampak dneska po divadle? /80´

22.15 /MHS/ DS Ty−já−tr−CO?! Praha, L. N. Tolstoj, Příběh koně /50´

22.15 /PIV/ Jedefrau.org a Experimentální prostor NoD, Evropané /70´

22.15 /RAD/ Symposion Třebechovice pod Erebem, Jean−Loup Dabadie a Jérome Savary

D´Artagnan /70´