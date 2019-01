Do Hradeckého slavíka je možné se přihlásit do konce dubna

Hradec Králové - Tradiční pěvecká soutěž Hradecký slavík letos vypukne 9. května v Adalbertinu. Děti a mladí lidé od šesti do pětadvaceti let se mohou do soutěže přihlásit do konce dubna.

Hradecký slavík. Ilustrační fotografie. | Foto: Václav Vanžura

Propozice soutěže a přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Adalbertina. Hradecký slavík je soutěž ve zpěvu národních písní pro děti a mládež. Letos se uskuteční už 34. ročník pěveckého klání.

Autor: Redakce