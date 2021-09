Na plátně kina se představí desítka produkcí, plejáda nejlepších operních pěvců současnosti a také uznávaní režiséři, dirigenti a hudební skladatelé, včetně několika zcela nových tváří. Od října do května má opera na programu celkem 10 představení. Návštěvníci se mohou těšit jak na klasické kusy a modernu, tak i na několik premiér. Předprodej na novou sezónu odstartoval, včetně předplatného. První přenos opery Boris Godunov si diváci Bio Central vychutnají 9. října.

Živé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku se vrací zpátky do Bio Central.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.