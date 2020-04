"Když nemůžete do cirkusu, cirkus přijel za vámi," ozývá se z megafonu spolu s upozorněním, aby se lidé nesrocovali, udržovali rozestupy dva metry a nechávali si roušku.

Během chvilky už tu jsou roztroušené desítky lidí, podupávají si a potleskávají do taktu, někteří i tančí. Je vidět, že jim kultura ve stavu nouze chybí. "Mě to tedy dojalo," svěřuje se Bohumila, jedna z náhodných kolemjdoucích.

S nápadem přišla iniciativa Žijeme Rychnovem. "Jsme stejně jako všichni v této republice postižení tím, že jsme se už několik týdnů nedostali na kulturní akce a strašně se nám líbilo, co udělal Cirk La Putyka v Praze, kdy vyrazili s povozem a s trampolínami do města, chtěli lidi nějak pobavit.

Chtějí lidi spojovat

S kluky z Cirku La Putyka jsme se domluvili a oni souhlasili s tím, abychom jejich štafetu převzali do Rychnova a uchopili si ji po svém. Sehnali jsme dva koně, povoz a hlavně skvělou kapelu, která, si myslíme, dokáže i v tuto složitou dobu lidi spojovat," vysvětluje Honza Dušek, v jehož hlavě se myšlenka na uspořádání neobvyklého happeningu zrodila.

Měl být zpestřením v nelehké době, ale také poděkováním sociálním pracovníkům a zdravotníkům.

Na takové malé turné po městě, při němž nechyběla zastávka u domova důchodců či u nemocnice, vyjela na voze šestice z celkem sedmi členů mladé týnišťské dixielandové kapely Black Buřiňos, bez klavíru, ten už by se nevešel. Rozhodování, zda do toho jít, či ne, netrvalo dlouho.

Programy v domovech seniorů

"Je to určitě pěkný nápad. My jako kapela jsme si říkali, že bychom mohli lidi nějak pobavit a potěšit. Hlavně ty starší v domově důchodců. Cítí určitě tlak z médií. Když je člověk celý den 24 hodin zavřený a pořád poslouchá v rádiu nebo v televizi, kolik je mrtvých a co se děje po celém světě, na optimismu mu to nepřidá," říká klarinetista Vojtěch Hájek.

I když zpočátku u domova důchodců kapela poněkud v tempu zvolnila, na rozloučenou přidala i pořádně říznou muziku. Babičky ve dveřích balkónů si i poklepávaly rukama do stehen a děkovaly za improvizovaný koncert potleskem. Koncert pod širým nebem vylákal na balkony i obyvatele sídliště.

Také program kapely opatření proti šíření koronaviru nabourala. "Na druhou stranu jsme kapela, která se muzikou jenom baví. I když polovina z nás jsou profesionální muzikanti, která se hudbou živí. Holt se nedá nic dělat, zahrajeme si později. Musíme přijmout skutečnost takovou, jaká je," dodává Vojtěch Hájek.