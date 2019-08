Už dnes si můžete v předstihu obstarat vstupenky na velký páteční večer na letním parketu ve Výravě. Na programu jsou vystoupení kapel Harlej, Komunál, Limetal a Morčata na útěku. První koncert začíná po osmnácté hodině, poslední Morčata na útěku budou podle programu hrát téměř do dvou hodin ráno.

Morčata na útěku. | Foto: archiv kapely

Letní parket ve Výravě nabídne do konce prázdnin ještě No Name, Debbi, kapelu Jelen a Davida Stypku (v pátek 23. srpna) a Divokého Billa, Marka Ztraceného, Lenny a kapelu Mirai (v pátek 30. srpna).