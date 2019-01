Hradec Králové – Divadelní soubor Tyjátr z Prahy zahraje komedii Tři mušketýři v královéhradeckém Adalbertinu v pátek 15. června od 19 hodin. V cyklu Hradecké divadlo se ve velkém sále Adalu na třídě ČSA zájemcům představují oceněné divadelní hry z festivalů.

Ilustrační fotografie. | Foto: Jef Kratochvíl

Sdružení Dobré divadlo již osm let doplňuje kulturní nabídku v Hradci Králové a vyplňuje mezeru mezi profesionálními scénami – Klicperovým divadlem a Divadlem Drak.

Tři mušketýři je nejznámější román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího. Diváci uvidí dobrodružný příběh gaskoňského šlechtice d'Artagnana a jeho přátel Athose, Porthose a Aramise v podání mladého divadelního souboru, který slaví nebývalé úspěchy na českých festivalech. Diváci oceňují herecké výkony a přirozenou komediálnost divadelníků.

Občerstvení na akci je zajištěno.

„Já jsem měl předplatné do Národního divadla, pak do Klicperova, ale tady je to lepší. Líbí se mi, že mě pozvou na pořad a uvítají mě u vchodu podáním ruky. V sále si mohu dát večeři nebo pivo. Jo, a nemusím chodit do divadla v saku. Jdu v džínách a nikomu to nevadí. Dnes jsem tady s přáteli, ale jinak chodím se ženou a po divadle tančíme. Hraje tu pianista melodie, jako za první republiky. Kde to najdete?" rozdělil se o své pocity Milan Novotný z Nového Hradce, když navštívil zatím poslední představení komedie Lakomec. Prodej vstupenek je vždy hodinu před začátkem.