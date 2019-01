Dobruška - Tradice a velkolepý program – to jsou Svatováclavské slavnosti, které každoročně zaplní dobrušské náměstí, kromě domácích se sem sjíždějí návštěvníci z širokého okolí.

Dobruška - ilustrační foto. | Foto: Pavel Bednář

Hudba od folku po blues rock

Průvod družiny sv. Václava, jarmark historických řemesel, šermíři, výstavy, akce pro děti, promítání pohádek. Bohatý hudební program - v průběhu slavností vystoupilo dvanáct skupin, páteční večer zahájili legendární ETC s Vladimírem Mišíkem, během víkendu se vystřídaly nejrůznější žánry od folku po blues rock. Hudební tečkou byl nedělní koncert Spiritual kvintetu.

„Chtěli jsme, aby se lidé dobře bavili. Ale také jsme chtěli přinést něco slavnostnějšího, co by připomnělo, že oslavy jsou spojeny se jménem sv. Václava. Hudba a texty Spiritual kvintetu se nám zdály tím pravým, jejich koncert jsme zrealizovali jako každoročně v kostele sv. Václava. To, že jsme volili dobře, dokazuje zcela zaplněný prostor kostela. Posluchači i účinkující si sváteční náladu užívali beze zbytku,“ hodnotí atmosféru Vlaďka Svobodová, vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky



Dobrušťáci sobě

V rámci oslav byla také ukončena benefiční akce nazvaná Dobrušťáci sobě, akce sice méně nápadná, o to však symboličtější. Jejím počátkem byly májové oslavy, jejichž výtěžek byl určen pro pomoc nejpotřebnějším.Vybralo se tolik, že mohl být koupen invalidní vozík pro dobruškou charitní půjčovnu. „Vybavujeme ji postupně, hlavně díky podobným akcím, lidé se ji naučili využívat,“ sděluje Jana Poláčková, jedna z iniciátorek vzniku půjčovny.

„Snažíme se připravovat akce, na kterých se lidé pobaví a zároveň podpoří dobrou věc. Když jsme se skauty a Valankou plánovali prvomájový program, hned na začátku jsme se rozhodli udělat to jako benefiční akci. Je moc důležité, že se podílely i děti, uvědomují si tak, že je mezi námi hodně lidí, kteří potřebují naši pomoc.“ Slíbený invalidní vozík byl zakoupen a po nedělní mši před kostelem sv. Václava slavnostně předán skauty a Valankou farní charitě. Dobrušce se tak podařilo spojit skvělou zábavu s tím, co k oslavám nejen sv. Václava patří.

Mezinárodní setkání

U příležitosti Svatováclavských slavností 2009 se společně setkali zástupci zahraničních partnerských měst Dobrušky, konkrétně z polské Miejské Górky, polského Radkowa a maďarského Ábrahámhegy. Nejvýznamnější slavnosti v Dobrušce, které se konaly již šestým rokem, tedy nabídly nejen dobrou zábavu, ale především byly příležitostí k setkávání starých známých, sousedů a příbuzných a dobrých přátel.