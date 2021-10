Nové divadelní představení Divadla Drak s názvem Slož si, určené dětem od tří let, je zvukově pohybový koncert do světa hudby.

Divadlo Drak | Foto: Jan Slavíček

Hra, kterou rozehrají čtyři herečky, se vydá po stopách velké záhady jménem hudba. Co to vlastně hudba je? A jak vzniká? Proč některé zvuky jednou vnímáme jen jako ruch nebo šum, zatímco jindy se zničehonic začnou stávat hudbou? Odpovědi na tyto otázky se diváci dozví už na brzké premiéře, která se uskuteční v sobotu 6. listopadu ve Studiu Divadla Drak ve dvou termínech, a to od 16.00 a 18.00 hodin.