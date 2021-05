Green Day založil frontman Billie Joe Armstrong roku 1987, o několik měsíců později se přidal baskytarista Mike Dirnt, sestavu od roku 1990 dotváří bubeník Tré Cool. Pětinásobní držitelé Grammy vydali 7. února 2020 třinácté studiové album s názvem Father of All Morherfuckers, které představí právě v Hradci Králové.

Čtveřice Weezer vydala během své třicetileté kapelní historie čtrnáct alb, objevila se také na soundtracku filmového hitu Frozen II. Už 7. května vyjde novinka Van Weezer, věnovaná legendě hard rocku, kytaristovi Eddiemu van Halenovi. Pop punkeři Fall Out Boy pochází z Illinois, na scéně se pohybují od roku 2001. Obrovský úspěch sklidilo jejich multiplatinové album From Under The Cork Tree s prodeji více než 2,5 milionu kusů. Kapela byla dvakrát nominována na cenu Grammy, prozatím poslední počinem je deska Mania z roku 2018.

„Green Day, Fall Out Boy a Weezer oznámili před dvěma lety rozsáhlé turné Hella Mega Tour. To spojení se nám velmi zalíbilo a povedl se doslova majstrštyk, když jsme kapely zabookovali zvlášť a získali tak všechny tři projekty jako jediný festival mimo stadionovou šňůru Hella Mega,“ prozrazuje ředitel festivalu Michal Thomes. Green Day a Weezer zahrají 18. června, Fall Out Boy o den dříve, v pátek 17. června.

Festival je od ledna 2020 vyprodaný, rychle se prodaly také vstupenky uvolněné z refundací.

Zatím nespecifikovaný počet vstupenek bude puštěn do prodeje na podzim tohoto roku. Rock for People spravuje od letošního roku královéhradecký Festivalpark, festivalový tým pracuje se na jeho vylepšení a případném rozšíření. To povede k většímu komfortu návštěvníků i možnému navýšení návštěvnické kapacity.

V tuto chvíli připravují organizátoři také letní festival pod značkou Rock for People. Jeho program a datum konání oznámí ihned po zveřejnění hygienických podmínek pořádání hromadných akcí.