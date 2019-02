Pardubice, Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Prezident prestižní filmové přehlídky Fero Fenič zavítá i letos na její hradecké a pardubické ozvěny. Zúčastní se jejich slavnostního zahájení.

Prezident Febiofestu Fero Fenič zavítal na pardubické slavnostní zahájení přehlídky. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Hlavní část prestižního mezinárodního filmového festivalu Febiofest sice už v pátek večer v Praze skončila, ale nyní se mohou alespoň na malou ochutnávku toho nejlepšího z letošního roku těšit i regiony.

Ve východních Čechách se ozvěny Febiofestu uskuteční v obou krajských metropolích, a to shodně v multikinech CineStar.

V Hradci Králové se festival objeví od úterý 31. března do čtvrtka 2. dubna, v Pardubicích se zastaví od středy 1. do pátku 3. dubna.

A bude u toho i prezident a zároveň zakladatel a duchovní otec Febiofestu, známý režisér Fero Fenič.

Co vám během letošního ročníku Febiofestu udělalo největší radost?

Letošní, dvaadvacátý ročník zažil neskutečný nárůst diváckého zájmu. Ten jsme vyvolali mimo jiné i tím, že jsme na slavnostní zahájení festivalu přivezli hned tři velké světové hvězdy. Troufám si tvrdit, že žádná jiná česká filmová přehlídka ještě nikdy neměla takový nástup jako my letos.

Jak se vám podařilo získat na Febiofest takové hvězdy, jako byl francouzský režisér, scenárista a producent Jean-Jacques Annaud, jeden z nejlepších britských herců současnosti Alan Rickman a uznávaná hollywoodská herečka s českými kořeny Kim Novak?

Byla to souhra šťastných okolností. S některými hosty letošního ročníku jsme jednali delší dobu. Všechny tři výrazné osobnosti světové kinematografie projevily zájem přijet na úvod festivalu. Například Kim Novak ale původně už vůbec nechtěla cestovat do Evropy. Byli jsme moc rádi, že se i její návštěva nakonec podařila uskutečnit.

Jak jste prožíval tak velkolepé slavnostní zahájení?

Poprvé v historii Febiofestu jsem zažil, že byl celý červený koberec před kinem doslova obležen lidmi, kteří trpělivě čekali na příjezd hvězd. Podobné to ale bylo vlastně po celou dobu festivalu, protože jsme další zajímavé hosty přivítali i v průběhu letošního ročníku i na jeho konci.

Jak jste byl spokojen s letošní nabídkou filmů?

Filmy, které nabízíme divákům, jsou výjimečné mimo jiné i tím, že jsou většinou uváděny minimálně v české premiéře. Letos se nám v hlavní části sešly snímky z 56 zemí světa. To je nebývalý počet. Myslím si, že naše dlouhodobá snaha, kterou vyvíjíme od začátku festivalu, se nám v tomto ročníku zúročila asi nejvíc v celé historii Febiofestu. Za dvaadvacet let už je snad naše filmová přehlídka dospělá, přichází do nejlepších let, kdy si může plnit i ty neodvážnější sny.

Tento filmový svátek pro vás osobně musí být hodně náročný. Co vás nabíjí?

Pohled do zaplněných sálů a na diváky, kteří se valí do kina. I když je člověk unavený nebo třeba kvůli něčemu naštvaný, tak jakmile vidí, že je o jeho práci takový zájem, je to pro něj ta největší satisfakce. Kvůli tomu přece herci hrají divadlo, filmoví tvůrci točí filmy a malíři malují obrazy. Pokud se tohle podaří, tak samozřejmě pocit zadostiučinění mám a zapomínám na únavu.

Dá se na takový maraton nějak připravit?

Připravuji se na něj celý rok. Febiofest je pro mě to, co je pro sportovce olympiáda. Je to hop nebo trop, jestli se daný ročník podaří nebo ne. Ať to je na závěr tak či onak, stejně s tím člověk nic neudělá a musí zase čekat na další rok. Už přípravy festivalu ale znamenají velké napětí a vypětí. Vždycky si přeji, aby se to, co Febiofestu každoročně dáváme a věnujeme, také zužitkovalo. Mám štěstí v tom, že se nám podařilo vytvořit profesionální tým, který se o tuto přehlídku stará. Vůbec poprvé je složen též z pár lidí, co se mu mohou věnovat celoročně. To byl můj sen. Proto, aby se Febiofest mohl kontinuálně připravovat. Jsem přesvědčen o tom, že i díky tomu byl letošní ročník úspěšný.

Febiofest vždy spolehlivě plní kinosály nejen v Praze, ale také v regionech. Byl to jeden z jeho hlavních cílů už při svém vzniku?

Samozřejmě. Šlo nám hlavně o vyvolání zájmu o film. Jsem rád, že diváci dnes berou Febiofest jako slavnost, při níž objevují nejen nové snímky a kinematografie, ale i další zážitky. Letos jsme třeba poprvé zkusili spojit filmové projekce s kulinářskými zážitky. Měli jsme radost z toho, že tento premiérový ročník výrazně předčil naše očekávání. Těší mě, že Febiofest pomáhá lidem zkvalitňovat a kultivovat jejich životy.

To se vám daří i v regionech, byť samozřejmě jde pouze o malou ochutnávku z toho nejlepšího, co nabízí pražská část přehlídky…

Ano, je to jen malá ochutnávka, ale žádný jiný festival tohoto typu nic takového nedělá. Rozhodně nechceme zapomínat na filmové fanoušky mimo Prahu. Snažíme se alespoň odlesk pražské části do regionů přivézt.

A povýšit tak divácký zážitek z návštěvy kina například slavnostními projekcemi, které dnes už nejsou příliš běžné…

Přesně tak. Chceme kinům vrátit jejich lesk. Divákům Febiofestu rádi umožníme prožití hlubšího zážitku, než na jaké jsou zvyklí z běžných filmových projekcí. Navíc se trošku snažíme i tříbit jejich vkus. Naznačujeme, navádíme je na filmy, které by si třeba sami ani nevybrali.

Jak se těšíte do východních Čech?

Hradec Králové a Pardubice jsou skutečně jedinými městy v regionech, kam jezdím pravidelně každý rok. Jen tyto dvě východočeské metropole mají při ozvěnách Febiofestu tuto výsadu. Samozřejmě tomu napomáhá i fakt, že jsou pro mě poměrně dobře dopravně dostupné. Hlavní důvod je ale ten, že patří tradičně k našim nejlepším regionálním zastávkám. Bývá tu výborná organizace a slavnostní zahajovací večery mívají i velmi slušnou společenskou úroveň. Proto nemám nikdy odvahu na východ Čech nepřijet. (smích)

Proč?

Uvědomuji si, že kdybych nedorazil, tak bych ublížil práci zdejších organizátorů. Dělají ji výtečně a zaslouží si za to mou pozornost. Proto přijíždím osobně.

Na co byste fanoušky Febiofestu a milovníky stříbrného plátna ve východních Čechách pozval?

Na všechny filmy, které se v Pardubicích i v Hradci Králové promítají. Vždycky dbáme o to, aby tu byl zajímavý program. Jde o kombinaci různých uměleckých pohledů, několik filmových jednohubek odlišných chutí. Věřím, že si z nich vybere každý.

Vizitka

Fero Fenič (* 20. března 1951, Nižná Šebastová) je česko-slovenský filmový režisér, scenárista, producent, filmový organizátor, televizní a filmový podnikatel. Jeho firma Febio se proslavila nejen svojí tvorbou pro Českou televizi, ale i organizací prestižního filmového festivalu Febiofest. Byl založen v roce 1993. Začínal jako akce pořádaná téměř bez peněz, ale s nadšením pro přátele a filmové fanoušky. V průběhu let se proměnil ve slavný filmový festival, který si ale stále zachovává svůj původní profil a cíl: všechno pro diváka. Během posledních let zde osobně své filmy uvedli takoví slavní tvůrci, jako například Nanni Moretti, Geraldina Chaplin, Roman Polanski, Bruno Dumont, István Szabó, Tsai Ming-Liang, Tom Tykwer, Hal Hartley, Andrej Končalovskij, Armin Mueller Stahl, Nikita Michalkov, Carlos Saura, Bruno Ganz nebo Claudia Cardinale.