Královéhradecko, Trutnov - Třetí léto po sobě chybí v českém kulturním kalendáři legendární festival označovaný jako Východočeský Woodstock. Pokud se do něj vrátí, tak to nebude v krkonošském Trutnově, ale v Brně.

Z Trutnov Open Air Festivalu 2012. | Foto: Ondřej Littera

Ani chystaná modernizace areálu na Bojišti, ani podzimní změna ve vedení jihomoravské metropole totiž nezvrátily úvahy hlavního organizátora Martina Věcheta přesunout do Brna slavný Open Air Music Festival, v posledních letech označovaný jako Trutnoff.

* první trutnovský festival se konal v roce 1987. Rozehnala ho ale komunistická policie.

* první povolený ročník byl v roce 1990 v Trutnově.

* hned se stal tradicí, začalo se mu říkat Východočeský Woodstock.

* pravidelným návštěvníkem byl i prezident Václav Havel.

* mezi nejslavnější patřily koncerty skupiny Faith No More a zpěváka Iggy Popa.

Naposledy se festival v Trutnově konal v srpnu 2016. Po více než dvou letech hledání a zpracování dvou desítek nabídek z různých míst to vypadá, že jeho novým domovem se stane Brno. Nové vedení magistrátu pokračuje v jednáních, které začal a jako první veřejně oznámil bývalý primátor Petr Vokřál. „Jednání jsou úplně na začátku. Požádali jsme pana Věcheta o možnou dramaturgii a rozpočet. Až budeme toto znát, můžeme se nějak vyjádřit,“ uvedl brněnský radní pro kulturu Marek Fišer.



Také pořadatel Věchet je ve veřejných prohlášeních sice opatrný, oficiálně přesun neoznámil, ale mluví optimisticky. „Jednání o přesunu festivalu do Brna je jedním z bodů koaliční smlouvy,“ upozornil.



Místem konání by se měla stát lokalita v Pisárkách Na Střelnici u pavilonu Antrophos. Část parcel je tam sice v majetku ministerstva obrany, v lokalitě se navíc uvažuje i o sportovním areálu, Věcheta ale o správnosti záměru přesvědčily místo, které prý v mnohém předčí to dosavadní, a hlavně zájem o festival. Brněnský magistrát je podle něj vstřícnější, než trutnovská radnice. „Je to všechno ve stadiu jednání. Ale ta jednání jsou jako nebe a dudy. Je to něco naprosto nesrovnatelného. Je to o chuti, zájmu a hledání cest, jak to uskutečnit, a nikoliv obráceně,“ prohlásil.



Vedení Trutnova prostřednictvím mluvčí Michaely Dědkové připomnělo, že festival z města nikdo nevyháněl. „Pro úspěšnou realizaci akce je nutná oboustranná komunikace a naprosto klíčová je aktivita organizátora. Bohužel v tomto případě s námi pan Věchet nekomunikoval. Dokonce jsme festival zařadili mezi akce, které byly mezi výjimkami ve vyhlášce o nočním klidu, což byla aktivita ze strany města,“ sdělila.



Návratu proslulého festivalu s 12 až 18 tisíci návštěvníky nepomůže ani modernizace Bojiště, kterou radnice letos zahájí. Za hlavní problém Věchet totiž stále považuje okolní pozemky, na kterých stanují návštěvníci a na nichž stojí dvě pódia, ale které jsou z větší části rozprodané ke komerčním účelům. „Nikdo neví, kdy se na nich bude stavět. Když ale domlouváme kapely na čtyři až pět let dopředu, potřebujeme mít jistotu. A tu nemáme. Je to o budoucnosti. Z Bojiště na Střelnici,“ řekl Věchet.



Trutnov letos dá do Bojiště zhruba pět milionů korun. „Asi 2,5 milionu korun na opravu laviček v amfiteátru, a přibližně stejnou částku na opravu rozvodů vody a elektřiny ve spodní části areálu, kde bývají stánky,“ upřesnil místostarosta Tomáš Eichler. Počítá také s půlmilionem korun na projektovou dokumentaci k rekonstrukci Skleníku, budovy vlevo za hlavním vchodem. „Je dlouhodobě zanedbaná a nevyužitá. Hledáme pro ni smysluplné využití,“ potvrdil Eichler.



K modernizaci má dojít ještě před startem nové letní sezóny, s investicemi město počítá i v dalších letech. Razantní přeměnu Bojiště ale neplánuje. „Rozhodně se nechystáme nic bourat, ani tam nic zásadního stavět. Velké změny nejsou potřeba. Je to přírodního areál, chceme aby si zachoval unikátní charakter,“ dodal Eichler.



Novým nájemcem městského areálu je od loňského dubna společnost Bojiště. Její zakladatel Roman Dorňák už s předstihem oznámil kulturní program pro rok 2019: například Festival kávy a jazzu (14. a 15. června), Obscene Extreme Festival (3. až 7. července), Urban x Outdoor Spirit (26. až 28. července) a Pivní slavnosti (6. a 7. září).



Přislíbil rovněž zprovoznění letního kina (promítání každou sobotu od 18. května do 2. září). A na termín dříve patřící přehlídce Trutnoff (22. až 25. srpna) chystá první ročník nového festivalu Artu Kus. Přehlídka bude o hudbě, výtvarném umění a divadle. Účast přislíbili například Tatabojs, Jiří Schmitzer, Tony Ducháček a Garage, či Vladivojna La Chia.