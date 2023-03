Přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět letos představí třináct celovečerních dokumentů a tři snímky ve virtuální realitě. V Hradci Králové se festival koná od 27. do 31. března, a to v kině Bio Central. Jeden z filmů hradečtí diváci zhlédnou v evangelickém kostele.

Festival Jeden svět se v Hradci Králové koná v kině Bio Central. | Foto: Deník/Michaela Horynová

Ruská invaze na Ukrajině, energetická krize, klimatické změny, ale i sociální nejistoty. To vše jsou situace, které podtrhují křehkost a hodnotu Ceny bezpečí, podtitulu letošního ročníku Jednoho světa, který odkazuje právě na jednu ze základních lidských potřeb. Bezpečí a cena, kterou jsme za něj ochotni platit, však pro každého z nás může znamenat něco jiného. I proto se Jeden svět rozhodl nahlédnout na téma z různých úhlů pohledu a reflektovat ho napříč celým filmovým programem.

Dvacátý pátý ročník mezinárodního festivalu se v hradeckém kině Bio Centrál koná od 27. do 31. března. Festival zahájí nový snímek režiséra Vitalije Manského Východní fronta, v němž tvůrce sleduje každodenní život dobrovolných mediků v prvních šesti měsících války na Ukrajině.

Slavnostní zahájení doplní rozsáhlá debata s novinářkou Ivanou Svobodovou, analytikem Andrejem Poleščukem a organizátorem sbírky pro Ukrajinu z asociace Post Bellum Martinem Ocknechtem. Celý večer zakončí raut ukrajinských specialit, u kterého budou diváci mít možnost neformálně pohovořit mezi sebou i s hosty.

Jaký je život s ALS neboli amyotrofickou laterární sklerózou? Na to odpoví dokument Naděje až do konce, po kterém budou diváci debatovat se zástupkyněmi organizace ALSA, Petrou Němcovou a Helenou Holou. Dříve neobjasněné skutečnosti ukáže snímek Kuciak: Vražda novináře, po kterém s diváky pohovoří Světlana Witowská.

Ve čtvrtek večer uvidí diváci příběh matky, jejíž dcera si prošla sexuálním násilím a způsob, jak se s touto skutečností celá rodina vypořádává. Po dokumentu Nepříjemně blízko nás čeká debata se zakladatelkami projektu Pod svícnem, Michaelou Studenou a Barborou Urbanovou.

Program filmů s debatou zakončíme v pátek projekcí snímku Sny z večerky, který nám představí korejskou rodinu, která v Los Angeles provozuje večerku a její radosti i strasti. Zakončení festivalu doplní debata s koreanistou Tomášem Horákem a zakladateli restaurace Chich Food’s, Dũng a Hằngem. Ti si pro diváky také připraví občerstvení složené ze specialit z různých asijských zemí.

Snímek Polské modlitby se bude promítat v evangelickém kostele vedle krajského soudu 29. března.Zdroj: Deník/Michaela HorynováJeden film se opět bude promítat v neobvyklém prostředí. V předchozích letech tak diváci zavítali do sauny NUUK nebo třeba do vodní elektrárny Hučák. Letos je festival láká do evangelického kostela vedle krajského soudu, kde se bude konat projekce snímku Polské modlitby.

Film vypráví o Antekovi, polském chlapci, který si klade za cíl zbavit Polsko homosexuální kultury a jehož hodnotový systém změní až láska. Po projekci bude následovat debata s novinářem a publicistou Filipem Harzerem, který se situací v Polsku profesně zabývá.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

27. - 31. března

Bio Central, Hradec Králové

Návštěvníci festivalu budou moci zažít filmy i ve virtuální realitě. Co by se stalo, kdyby plast nahradil většinu naší DNA? Odpověď navrhne futuristický VR projekt Člověk plastový, v němž se lidské tělo promění ve zcela novou entitu.

Ve výběru interaktivních dokumentů bude i oceňovaný VR projekt Ráno před koncem světa, rekonstruující událost z roku 2018, kdy se Havaj ocitla pod falešnou hrozbou jaderného raketového útoku. Ve vězení El Helicoide se diváci octnou ve stejnojmenném snímku, ve kterém budou moci prozkoumat toto vězení pro politické vězně.