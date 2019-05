Představení, které můžete vidět v hradeckém Divadle Jesličky Josefa Tejkla, pojednává o babičce, která si vyhodila z kopýtka. V režii Aleše Dvořáka ve čtvrtek od 19.30 hodin.

Koncert pro nejmenší aneb CZUŠ dětem

Do auly Biskupského gymnázia v Hradci Králové přesně po roce zavítají děti z Církevní základní umělecké školy, aby zahrály a zazpívaly pod vedením vyučujících Petry Zajíčkové, Hany Haltufové a Michaely Grundové. Není koncert jako koncert – návštěvníky čeká nejen koncert žáků a žákyň, ale děti budou mít také možnost seznámit se s hudebními nástroji a nacvičí společnou písničku. Koncert začne ve čtvrtek v 10 hodin.

Robert Zítko: přechodové rituály

Můžou jít ženy cestou mužů a umí se muži chopit témat žen? Potřebujeme rituály, nebo to je přežitá ztráta času? Co chybí a co překáží v našich duších, když přicházejí nové životní etapy? Lze přecházet mezi systémy, nebo se můžeme držet zajetých kolejí? Procházka nitrem inspirovaná historií našeho světa se uskuteční v hradeckém Centru pro Tebe na Gočárově třídě ve čtvrtek od 18 hodin.