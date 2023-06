OBRAZEM: Oblohu nad festivalem Rock for People ovládly v pátek roje dronů

Hudební festival Rock for People 2023 v Hradci Králové připravil pro páteční den opět velkolepý program. Headlinerem druhého dne byl rockový rapper Machine Gun Kelly. V průběhu pátku vystoupili také Ashnikko, Billy Talent, Hollywood Undead, Palaye Royale, Set It Off, Cane Hill, Vypsaná Fixa a další. Když se na areál Parku 360 snesla tma, užili si návštěvníci unikátní dron show.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Headlinerem druhého dne festivalu byl rockový rapper Machine Gun Kelly. | Foto: Petr Klapper