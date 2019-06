Těšit se můžete také na tance a písně z Náchodska, Moravy, Valašska, jižních Čech nebo Podkrkonoší. Slavnostní vystoupení si chystá domácí soubor Hořeňák, který je už sedmdesát let nedílnou součástí Podkrkonoší. Vznikl v roce 1949.

„V posledních letech je velice problematické jednat o účasti zástupce státu, který musí mít do naší země víza. Bohužel tito zástupci často uvádí, že pro ně je menší problém dostat víza do jiných evropských státu, než k nám do České republiky,“ říká s povzdechem ředitelka Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou v Lázních Bělohrad Zdena Rychterová. Soubor v Indii si se zamítnutou žádostí o víza poradil po svém. Přišel na ambasádu, úředníkům předvedl své taneční a hudební vystoupení a víza na poslední chvíli dostali.

"Doporučuji udělat si prodloužený víkend a od pátečního večera ho strávit na tomto festivalu, kde v pátek kromě folkloru, uslyšíte i středověké písně a písničky staropražské v podání Patroly Šlapeto," vzkazuje Richterová.

Sobota je v zámeckém parku plná tanců, krojů, hudby a bohatého doprovodného programu. Večer s námi pořádající soubor Hořeňák oslaví 70 let speciálním vystoupení zakončené ohňovou show. V neděli po slavnostní mši za účasti krojovaných souborů, roztančeném náměstí, krojovaném průvodu, který nás zavede na slavnostní galaprogram, kde uvidíte na jednom místě 15 folklorních skupin.

„Přijďte se podívat na 500 účinkujících, bude to stát za to. Festivalu je letos 45 let a pořádajícímu souboru zmíněných 70, tak je co oslavovat. Uchování lidových zvyků v taneční a hudební podobě stojí vystupující spousta volného času při svých zaměstnáních, energie, propocených triček a jedinou odměnou je pro ně potlesk,“ končí své povídání Zdena Rychterová. Více na stránkách podzvicinoufest.cz a na stránkách města Lázně Bělohrad.