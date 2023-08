Orchestr královéhradecké Filharmonie v čele se šéfdirigentem Kasparem Zehnderem rozezní ve středu 23. srpna náplavku Eliščina nábřeží. Návštěvníci se mohou těšit na koncert v rytmech latinskoamerické hudby.

Loňský Open air koncert Filharmonie Hradec Králové na náplavce Eliščina nábřeží. | Foto: Patrick Marek

Druhý letošní Open air koncert pro Hradec pořádá Filharmonie Hradec Králové ve středu 23. srpna od 20.30 hodin, a to na Eliščině nábřeží. Koncert El fuego latino s podtitulem V ohni latinskoamerických rytmů návštěvníky strhne temperamentní hudbou plnou energie.

Open air koncerty Filharmonie se staly nedílnými událostmi letních měsíců. Za loňský koncert Vodní hudba taktéž na Eliščině nábřeží získala královéhradecká Filharmonie dokonce dvojí ocenění, a to Událost roku 2022 a Hradecká múza.

Takhle hradečtí filharmonici letos rozpálili fanoušky festivalu Rock for People. Podívejte se:

Zdroj: Filharmonie HK

„Ocenění, která jsme získali za loňský koncert jsou pro nás jistě velkým povzbuzením a zároveň potvrzením, že jsme se vydali správným směrem, totiž směrem k lidem, a to nejen k těm, kteří již naši Filharmonii znají. Zatímco obvykle přicházejí návštěvníci k nám do sálu, při Open-air koncertech jdeme naopak my za posluchači. I tentokrát zveme k setkání na prahu nové koncertní sezóny. Přijďte si vychutnat neobyčejné kouzlo okamžiku se sklenkou vína pod hradeckými dominantami za doprovodu symfonického orchestru,“ zve v tiskové zprávě ředitel Filharmonie Hradec Králové, Vladimír Šrámek.

Na programu koncertu jsou jak známé skladby, například melodie z Bizetovy Carmen či Ravelova Bolera, tak i jiná posluchačsky atraktivní díla, jako Španělský pochod (Johann Strauss ml.), Čarodějná láska, Ohňový tanec (Manuel de Falla) a další. Královéhradecká Filharmonie vystoupí pod vedením svého šéfdirigenta Kaspara Zehndera.

Pódium bude, stejně jako loni, situováno na náplavce Eliščina nábřeží u Tyršova mostu, zatímco místa k sezení budou připravena naproti přes řeku na Smetanově nábřeží. Oba břehy, včetně Tyršova mostu, jsou potom k dispozici stojícím či korzujícím posluchačům a kdo má k dispozici člun či loďku, může si koncert užít netradičně i z hladiny Labe. Na akci nebudou chybě stánky s občerstvením.