Hradec Králové - Jedenatřicátý rok své existence otevře v září Filharmonie Hradec Králové. Na cestě za posluchači sáhne k mnoha atraktivním žánrům, titulům i interpretům.

Felix Slováček | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler



Nabídka Filharmonie Hradec Králové v její 31. sezoně je rozdělena do osmi základních řad: Velký symfonický cyklus, Klasika jinak, Opera a balet, Opereta a muzikál, Mezi proudy, Koncerty pro děti a rodiče, Komorní večery s Gentlemen Singers a Královéhradecké sbory. Nejvýznamnější událostí nové koncertní sezony bude 4. ročník festivalu Hudební fórum Hradec Králové.



Dramaturgie vetkla nové koncertní sezoně do vínku přídomek ruská. Napříč abonentními cykly jsou rozesety perly ruské hudby: balet Labutí jezero, Božská poéma, Petruška, Péťa a vlk i promítání Ejzenštejnova filmu Křižník Potěmkin s hudbou Dmitrije Šostakoviče.



Velký symfonický cyklus sází na obrovité obsazení orchestru a pozdně romantické opusy Mahlera, Strausse a Respighiho. Vícekrát se objeví monotematické večery, program ze slavných skladeb, které jejich autoři napsali jako teenageři, večer hudby inspirované Římem a Itálií, koncert na téma hudba a filozofie nebo díla Čechů a Moravanů, kteří působili v zámoří. Jako trumf vynese filharmonie sólisty Ivana Moravce a Pavla Šporcla.



Cyklus koncertů Klasika jinak uvede filharmonie na trh se sloganem Cyklus koncertů pro posluchače, kterým muzeální sbírky k aktivnímu životu nestačí. Koncerty se uskuteční nejen v domovském sále, ale i v divadelním Studiu Beseda, dvoraně Univerzity Hradec Králové a v areálu bývalé továrny Vertex.

Zvláštní pozornost chce filharmonie v nové sezoně věnovat společným rodinným zážitkům. Láká na barokní hudbu, ale v podobě, jak by ji hráli Beatles, na pohádkové vyprávění herce Miroslava Táborského a na Jiřího Stivína, který ovládá všechny existující hudební nástroje.



Očekávaná novinka koncertní sezony – abonentní cyklus Opereta a muzikál – potěší Lehárem a Offenbachem, konkrétně olomouckými inscenacemi Veselé vdovy a Krásné Heleny, stejně jako muzikály Donaha! a Divotvorný hrnec.



Gospel, jazz, rock a filmovou hudbu pak namíchá se symfonickým orchestrem řada Mezi proudy. Protagonisty crossoverových projektů budou Felix Slováček, Zuzana Stirská a rocková skupina Michael.