Zahájení festivalu se odehraje v pátek 3. června v 18 hodin ve společenském sále Radnice v Pardubicích. V sobotu 4. června se program festivalu přesune do Hradce Králové do Žižkových sadů a Adalbertina. Dopolední program bude patřit loutkovému divadlu. Po poledni ovládnou pódium dětské soubory, odpoledne se pak představí účinkující festivalu v hlavním programu Roztančené sady od 15 do 16 hodin. Zvláštností festivalu je pořad scénických forem. Představení nazvané Po sousedsku se odehraje v Klicperově divadle od 16.30 hodin. V podvečer se festivalové dění přesune na Šrámkův statek do Piletic, kde se při programu Přijďte pobejt, aneb smyslů plný večer, potkají festivaloví návštěvníci s účinkujícími folklorními soubory.