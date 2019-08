Jak je ve Vrchlabí dobrým zvykem, přilákaly znovu tisíce návštěvníků. Lidé se bavili. Do kleští sevřeli stánky s dvanácti pivními značkami, kořalkou, drinky, dobrotami z rožně, grilu, mastných pánví, ale byli hlavně zvědaví na hudební produkci.

Skvěle to rozjel na pódiu Vojta Kotek se svojí kapelou This!. Ve Vrchlabí ukázal, že není jen výborným hercem, ale umí i pořádně hrábnout do strun svojí basové kytary.

Překvapení přišlo při vystoupení největších šoumenů sobotního večera. Těžkej Pokondr si osvědčenými hity a hláškami jednoznačně nejvíce ze všech získal publikum. Báječně ho pobavil a rozvlnil do rytmů.

Patrně jako bonus tak měla dvojice, sázející na vtipné texty známých melodií, možnost spatřit placatici, jakou svět neviděl. Obří stříbrná "úschovna destilátů" okamžitě zaujala populární dvojici bavičů. Roman Ondráček se hned hrnul do první řady k jejímu majiteli, aby ji vyzkoušel. Jeho kolega Miloš Pokorný pak po povedeném vystoupení v zákulisí říkal: "Něco takového jsme fakt ještě neviděli," divil se megaplacatici.

Už za tónů, které vysílal z pódia do plného náměstí hvězdný David Koller s Kollerbandem, Miloš Pokorný povídal: "Ve Vrchlabí to bylo opravdu moc fajn. Líbilo se nám to a snad i lidem."