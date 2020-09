„Člověk musí být tak trochu šílený, aby vznikly výjimečné věci,“ říká Stanislav Pitaš, v jehož hlavě se zrodila myšlenka mimořádného hudebního počinu. 40 bubeníků, 40 kytaristů, 40 baskytaristů a 40 zpěváků se mělo sejít na jednom místě a zahrát čtyři vybrané skladby. Koronavirová situace, ale i nečekaně chladná reakce od těch, v jejichž hudební podporu pořadatel spoléhal, připravovanou akci málem zhatila. Nakonec se ale přece jen Free World Broumov 2020 v sobotu uskuteční - i když v komornějším počtu.

Koncert v holandském Haarlemu inspiroval Stanislava Pitaše k uspořádání podobné akce v menším měřítku i v Broumově. | Foto: archiv DGBVN

Zhruba před dvěma roky Stanislava Pitaše zaujalo video, kde cca 200 muzikantů hrálo a zpívalo "Rockin´ in the Free World" od Neila Younga. „Uzrála ve myšlenka, uspořádat něco podobného i u nás. Reálný se mi zdál počet 40 bubeníků, 40 baskytaristů, 40 kytaristů a 40 zpěváků a s tím jsem do toho šel,“ říká pořadatel desítek koncertů Stanislav Pitaš.