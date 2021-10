A s dobou internetovou bude dle něj ještě hůře: „Na internetu máte téměř jistotu, že na padělek narazíte.“ Sám pak padělatale rozděluje do několika skupin: „U jedněch prakticky na první pohled poznáte, že se jedná o padělek. Jsou však i tací, kteří věrohodně napodobí rukopis autora a vizuální prověkra nestačí. Pak musí nastoupit laboratorní analýzy.“ Problém s laboratorními analýzami je však u současných autorů, kteří používají stejný materiál, jako jejich napodovatelé. V poslední době zahýbala Českem i kauza obchodníka Jaroslava Fröhlicha, který měl spolu s manželkou a Marinem Trokanem prodat desítky obrazů za zhruba 30 milionů korun. Další údajné padělky v hodnotě zhruba 51 milionů k prodeji nabízeli. Mezi pošlozenými byla i herečka Jiřina Bohdalová.

Jeho slova potvrdil i Marek Kotrlý z Kriminalistického ústavu. Ten se padělanými obrazy zabývá již takřka třicet let a rukama mu prošly stovky děl. Mimo jiné i ta z kauzy malíře samouka Libora Prášila. Ten na začátku milénia dokázal věrně napodobit díla Jana Zrzavého či Kristiána Kodeta. Nakonec se těchto obrazů dokázalo prodat téměř 160 a vynesly desítky milionů korun. „To byl opravdu složitý případ. Nicméně v poslední době se opět vliv padělků na trhu zvyšuje. Stoupá hlavně zájem o moderní a poválečné umění,“ míní znalec, který má nyní na stole další dvě kauzy.

Na výstavě se podílel i František Vyskočil. Ten se věnuje právu a zastupuje nejenom umělce, ale i dědice slavných malířů – Josefa Lady, Františka Drtikola či Zdeňka Buriana. „Divoká doba devadesátých let je sice pryč a společnost se kultivuje, ale ten počet falz je i nyní docela zarážející. Hlavně se padělají malíři 19. století a česká moderna. Setkal jsem se však i s případem, kdy se padělají i díla současných umělců. Největší zájem je pak o Fillu, Zrzavého, Ladu či Borna.“

„Dílo Jana Zrzavého se k nám dostalo v roce 1973. A až do nedávné doby se nevědělo, zda se jedná o originál. Bylo však podezření, že tomu tak není. A nakonec se nedávno ukázalo, že jde opravdu o falzu a originál je v Olomouci,“ řekla kurátorka výstavy Petra Příkazská, která ještě před potvrzením připsala k obrazu: Originál?

„Nebýt této výstavy, tak nevíme, že jsme měli v depozitáři na 20 padělaných děl,“ řekl k výstavě ředitel galerie František Zachoval. Tato díla, která se dlouhá léta považovala za originály, se sem dostala v 60. a 70. letech minulého století, kdy byla do galerií distribuována centrálně a nebyly prostředky ani vůle je jakkoliv zkoumat. „Ale podezření tu byla. Například u Zátiší od Emila Filly či Dívčí hlava z profilu od Jana Zrzavého. Ostatně právě Zrzavý patří k jedněm z nejpadělanějších autorů. A právě dílo Jana Zrzavého stálo nejenom u zrodu výstavy, ale i samotného názvu.

Pohled do expozice - sekce rozmnoženiny, nadprodukce originálů - Jan Štursa, Raněný (1920-1921) | Foto: Se svolením Galerie moderního umění HK

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.