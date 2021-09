Letošní podzimní sezóna v Galerii moderního umění v Hradci Králové bude zahájena příští pátek 17. září v 18.00 hodin.

Galerie moderního umění v Hradci Králové | Foto: Archiv

V tento den se návštěvníkům otevřou dveře galerie nejen v rámci celorepublikové akce Muzejní noc, ale představí se také tři nové výstavy: Miloš, A hoře rozpustí se, Yes No Yes. Pět pater plných umění, dále komentované prohlídky, uvolněná atmosféra a netradiční večerní program ve výtvarném ateliéru. Páteční večer pak můžete zakončit třeba na terase s nádherným výhledem na noční Hradec. Galerie bude zdarma otevřena až do 22.00 hodin.