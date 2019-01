Hradec Králové -Korunu kupříklaldu za dva týdny otevře Alena Antonová.

Galerie Na Hradě v Hradci Králové. | Foto: Miloš Vojíř

Prázdninový půst v královéhradeckých galeriích pomalu končí. Po letních dietních měsících většina z nich chystá pro návštěvníky nové expozice.

V Galerii Koruna zůstane i v nové sezoně dnem jako stvořeným pro vernisáže nových výstav středa. Čtrnáctého září tady zahájí první poprázdninovou výstavu, která nabídne průřez tvorbou významné české výtvarnice Aleny Antonové (narodila se 16. prosince 1930). Věnuje se především grafické tvorbě: suché jehle, leptu, linorytu, ale i malbě, kresbě, ex libris a volné ilustraci.

Alena Antonová byla žačkou Emila Filly a Karla Tondla a má za sebou více než tři stovky výstav jak v České republice, tak v zahraničí: v Polsku, Švýcarsku, Francii, Japonsku nebo v Německu.

Na své královéhradecké výstavě Alena Antonová představí díla, pro která nejčastěji čerpá inspiraci v ženských křivkách a v přírodě a která výtvarní kritici řadí k syntetickému kubismu.

U Klicperů

Ve středu 28. září, v den zahájení třicetidenního festivalu velkých malých divadel Čekání na Václava, se uskuteční také vernisáž první poprázdninové výstavy v Galerii U Klicperů ve foyeru Klicperova divadla.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout obrazy osmadvacetiletého malíře Vojtěcha Horálka, loňského absolventa pražské Akademie výtvarných umění v ateliéru Michaela Rittsteina. Během studia také absolvoval stáž ve Francii na École supérieure d´Aix en Provence.

Výstava pod názvem China Town představí autorovy práce za poslední dva roky a její název odvozuje od témat městské a všední exotiky, kterými se v současnosti především zabývá. Výstava potrvá až do 15. prosince .

Na hradě

Galerie Na hradě v prostorách někdejší knihovny lékařské fakulty připravila na září výstavu Milana Rejchla nazvanou Kresby a akvarely z cest. Vernisáž se uskuteční ve středu 7. září. Výstavu doplní díla architektů Ivo a Jana Rejchlových a keramika Pavlíny Rejchlové.

Další výstavy v krajské metropoli:



Konkretisté v Hradci Králové: Galerie U Přívozu, Studijní a vědecká knihovna, od 14. září do 4. října.

Afghánistán – dejme mu naději: prostory Knihovny města Hradce Králové na Eliščině nábřeží, od 1. do 30. září.

Pohádka ve škole: Muzeum východních Čech, od 22. září do 20. listopadu.

Hradní fotoarchiv 1918 – 1933: Muzeum východních Čech, od 29. září do 27. listopadu.

Kovové objekty Tomáše Misíka a obrazy Lucie Staňkové: Ateliér Labyrint na Novém Hradci, od 11. září do 30. října.