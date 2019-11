Do Hradce Králové se opět vrací Helena Vondráčková. V sobotu 14. prosince vystoupí v Kongresovém centru Aldis, kde se zastaví v rámci svého celoročního česko-slovenského turné Helena Dlouhá noc live.

Zpěvačka slaví letos 55 let na scéně, a proto jsou její koncerty protkané samými hity. „Do Hradce Králové se opět těším, mám to v Aldisu moc ráda. Loni tam fanoušci vytvořili skvělou atmosféru a nepochybuji o tom, že tomu tak bude i letos," prohlásila. „Klíčové hity z 60. a 70. let zazpívám v rámci tzv. medley, tedy jednoho hudebního bloku. Publikum má rádo tento styl propojení několika písní v jednu,“ dodala Helena Vondráčková.

Jako hosty si do Hradce Králové přiveze kolegyni Šárku Rezkovou, se kterou si zazpívá duet Toužíš, a taneční skupinu Tap Academy Prague vedenou mistrem světa ve stepu Tomášem Slavíčkem. Po skončení koncertu bude následovat autogramiáda všech aktérů večera.