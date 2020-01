Veselé pohádkové divadelní představení Malý, hubený a jednooký se uskuteční v neděli od 16 hodin v královéhradecké kavárně Artičok. Pohádka je vhodná pro děti od pěti let.

Galerie Artičok | Foto: archiv

Na jevišti se dětem představí senilní král, stará princezna, bezzubý drak, nebo kouzelný dědeček, který už nemá, co by komu kouzelného dal. A především hlavní hrdina – malý, hubený, jednooký Honza. A také Ignác Urvinitka, ošklivý zbohatlík, který se už roky marně uchází o ruku princezny. To vše pod vedením Rudy v kašpárkovské čepici, který zpívá a hraje na kytaru.