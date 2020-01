Komedií Loutka v podání Dvorního divadla Brno zahájí už v pátek v 19 hodin svou činnost nový divadelní klub Střelák v malém sále kulturního domu Střelnice v Hradci Králové.

V Hradci Králové se otevírá nový divadelní klub. | Foto: Dobré divadlo

Hlavním hrdinou sci-fi komedie je muž, který byl vždy ve vztazích se ženami neúspěšný, pak se však na něj usměje štěstí a on v soutěži vyhraje dokonalou ženu - robotku, která by mu měla splnit každé přání. Jak asi jejich soužití dopadne a jaká překvapení připraví dokonalá žena nedokonalému muži? To zjistí diváci, kteří se v pátek do Střelnice vypraví.