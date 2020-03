Labyrint Divadla Drak je otevřený i v týdnu

Od středy do odvolání je Labyrint Divadla Drak v Hradci Králové otevřen pro veřejnost i ve všedních dnech a to vždy od 10 do 17 hodin.

Budova divadla DRAK s Labyrintem v Hradci Králové | Foto: Archiv