Vyprodaný koncert Dana Bárty & Illustratosphere v hradeckém kině Central, který se měl odehrát 27. března, se přesouvá na 9. září od 20 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Koncert Dana Bárty se přesouvá na září. | Foto: Martina Součková

Komu daný termín nevyhovuje, může vrátit vstupenku přes hkpoint.cz opět do prodeje a to do konce měsíce dubna.