/FOTOGALERIE/ Zatímco restaurace a hospody mohou v omezené míře distribuovat své produkty přes výdejní okénko, divadla Hamleta ani Šípkovou Růženku divákům lačných kultury přes okénko „nenačepují“. Přesto dál vymýšlení, jak prkna, která znamenají svět, přenesou lidem do domácích karantén. Narážejí však nejenom na zákaz schromažďování, ale i na legislativní překážky.

Filip Richtermoc v roli George, Zora Valchařová Poulová jako Martha, William Valerián v roli Nicka a Anna Peřinová jako Honey na zkoušce hry Kdo se bojí Virginie Woolfové ve Studiu Beseda hradeckého Klicperova divadla. Představení je v režii Michala Háby. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Například známé hradecké Klicperovo divadlo si pohrávalo s myšlenkou, že některé své hry bude streamovat. „Narazili jsme však na to, že většina našich her je ošetřena autorskými právy. Navíc v době, kdy již počítáme s obrovskými ztrátami, by finanční prostředky do zapůjčení techniky byly nadbytečné,“ uvedl mluvčí divadla Martin Sedláček.