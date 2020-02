Zlaté šedesátky se připomenou v hradecké Továrně

Nostalgický návrat do zlatých šedesátých let si můžete naplánovat na sobotní večer. Návštěvníci koncertu v královéhradeckém klubu Továrna uslyší největší pecky této nezapomenutelné doby v podání oblíbené kapely The Golden Sixties.

The Golden Sixties | Foto: Facebook