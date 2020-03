Unikátní výstava začne v sobotu ve 14 hodin v královéhradeckém Orlice Parku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Obsáhlá expozice nabídne to nejzajímavější, co od roku 1918 vzniklo pod hlavičkou Made in Czechoslovakia: vynálezy, knihy, sportovní výkony, ale i předměty denní spotřeby.