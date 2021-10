Více než 50 interpretů na devíti místech Hradci Králové slibuje letošní 27. ročník mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town.

Festival jazzové hudby Jazz Goes to Town v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

V kině Bio Central, v hradecké filharmonii, ve Studiu Beseda Klicperova divadla, ve Sboru kněze Ambrože, v kavárnách Cafe na kole a Artičok, v klubu Náplavka, v atriu Cejpova paláce v Dlouhé ulici a na náměstí 28. října. Na všech těchto místech se už příští týden rozezní ten nejlepší evropský jazz. Do Hradce Králové totiž přijedou světoznámí sólisté, české hvězdy i začínající umělci na oblíbený festival Jazz Goes to Town/Jazz jde městem.