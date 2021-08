Vyvrcholením festivalu bude neopakovatelný sobotní večer v sále Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Marka Ivanoviće, kde vystoupí tři světově proslulí improvizátoři spolu s orchestrem, jmenovitě Sofia Jernberg, Frank Gratkowski a Susana Santos Silva. Na programu závěrečného koncertu budou dvě exkluzivní světové premiéry skladeb, které jejich autoři Michal Nejtek a Peter Graham připravují speciálně pro letošní ročník festivalu.

Návštěvníci se během pěti dnů mohou těšit také na nové tváře jazzu. Zazní dvanáct koncertů – většina z nich představí konkrétní projekt nebo uskupení českým posluchačům vůbec poprvé.

Jazz roztančí kostel i kino

Jedna ze sólistek sobotního koncertu, Susana Santos Silva, vystoupí ve Sboru kněze Ambrože v české premiéře se saxofonistou Martinem Küchenem v rámci společné improvizace. V kině Bio Central se v České republice také poprvé představí německo-britští Oli Steidle and the Killing Popes a nový projekt francouzského kytaristy Juliena Despreze s názvem Abacaxi. Bio Central festival obsadí hned dvakrát. Druhý večer – také plný premiér – bude patřit polsko-dánsko-norskému souboru Pimpono Ensemble. Společně s ním se do kina vrátí původní projekt organizátorů festivalu s názvem Shape of Jazz to Come. V rámci projektu přijede do Hradce Králové pět festivalových rezidentů a během týdne společně připraví program, který v rámci pátečního večera představí posluchačům. Jeden z rezidentů projektu, kytarista Vít Beneš, předvede během úvodního festivalového koncertu také svůj mezinárodní projekt PAN, který doplní oblíbená kapela pražské hudební scény s názvem Tryptych.

27. ročník festivalu Jazz Goes to Town se uskuteční 12. až 16. října. Vstupenky v prodeji v síti GoOut.