Již tradičně své návštěvníky pohostí tři hlavní organizátoři celé akce Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kulturní neziskovka kontrapunkt, která má na starost část festivalu pod otevřeným nebem. Těšit se můžete nejen na činoherní, loutková či alternativní divadelní představení, ale také na hudební koncerty, taneční performance nebo pestrý doprovodný program.

Kromě bohaté nabídky českých regionálních souborů se diváci mohou těšit i na 12 zahraničních souborů ze sedmi evropských zemí. Hned v pátek 18. června chystají pořadatelé program s podtitulem Slovinský den. Národní divadlo Maribor se svou inscenací Médea obstará v pátek také slavnostní zahájení festivalu.

Organizátoři festivalu po měsících a týdnech nejistoty věří, že nyní se už opravdu podaří bez větších omezení uskutečnit kompletní program. „Všechny akce se uskuteční podle aktuálně platných nařízení. U vnitřních představení by to mělo znamenat využití 50 procent kapacity sálu a dodržování rozestupů v hledišti,“ říká ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.

Areál Žižkových sadů, kde se uskuteční významná část venkovního programu, nebo například Letní scéna Klicperova divadla budou z důvodu zajištění maximální bezpečnosti návštěvníků oploceny. Diváci se budou muset prokázat antigenním nebo PCR testem, dokladem o provedeném očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19. „Budeme vůbec prvním festivalem tohoto rozsahu, který se po více než roční kulturní odmlce uskuteční,“ těší ředitelku Klicperova divadla Evu Mikulkovou.

Systém akreditací

Při prvním vstupu do festivalového areálu se návštěvníci akreditují na své jméno. Prokázat se budou muset negativním testem či potvrzením o prodělání nemoci nebo očkování. V případě, že se prokáží testem, budou mít na kartičce uvedenou jeho platnost. S akreditační kartičkou se pak lidé prokážou při každém dalším vstupu do areálu. „Znovu akreditovat se budou muset, jen pokud jim platnost testu vyprší. Lidé také budou mít možnost absolvovat test přímo u sadů, kde vznikne testovací centrum,“ popisuje systém akreditací ředitelka kulturní neziskovky kontrapunkt Barbora Hodonická. Do Žižkových sadů budou dva vchody a areál bude otevřený denně od 14 hodin do jedné hodiny po půlnoci.