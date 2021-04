Z pohodlí svých bytů či balkonů budou moct postupně lidé ze tří vnitrobloků poslouchat vystoupení místní romské kapely Terne Čhave. Koncerty se uskuteční konkrétně za bankou ČSOB na Ulrichově náměstí, za kavárnou Crosscafe v Mánesově ulici a za hotelem Paříž na Baťkově náměstí v Hradci Králové.

„Po dlouhé době jsme první organizace, která něco pořádá. Je to myslím potřeba, protože lidé jsou otrávení. Nejprve byli vystrašení z covidu a nyní jsme všichni pobouření špatným zvládnutím pandemie v naší zemi. Věříme, že pravda a láska zase zvítězí. Nečekáme s rukama v klíně a hledáme řešení, co můžeme jako umělci dělat. Na Vánoce jsme ve vnitrobloku hráli koledy a osvědčilo se to, tak v koncertech pod okny pokračujeme,“ vysvětluje principál Dobrého divadla Tomáš Langr. Koncerty ve vnitroblocích nově plánuje každý měsíc. A kulturní zážitek nečeká jen na šťastlivce, kteří bydlí na té „správné“ adrese.

Poslechnout si vystoupení kapely Terne Čhave může v neděli úplně každý. Dobré divadlo ho bude přenášet online na svém facebooku – v neděli od 15.15 hodin.