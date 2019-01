Hradec Králové - Mladý kytarista a producent z Hradce Králové Lukáš Chromek, vyrazil na sólovou pěveckou dráhu. V českých rádiích i hudebních televizních stanicích se uvedl singlem Chci tě. Ten je první skladbou z plánovaného alba a za pouhé dva týdny se usídlil mezi patnácti nejhranějšími českými písněmi.

Lukáš Chromek. | Foto: archiv

„Poprvé v životě pracuji na mojí vlastní sólové desce. Píšu v češtině a jen o věcech, které se mě týkají. Naštěstí jsem měl zatím dost pestrý život, tak snad mám o čem psát," říká o svém albu Chromek a dodává, že po pár letech produkování cizích nahrávek už cítil, že uzrál čas, jít s vlastní kůží na trh.

Písnička Chci tě má i svůj videoklip, který v retrostylu nabízí příběh venkovského mladíka. „Tahle písnička rozesmála spoustu mých kamarádů, tak věřím, že by mohla lidi pobavit. Vypráví příběh nešikovného „Casanovy", kluka, který by si domů chtěl přivést slečnu, ale neví, jak na to. Pro dámy to bude možná zajímavý pohled do chlapecké duše a pro kluky výborný návod jak ztroskotat," komentuje Lukáš Chromek klip k písničce, ve kterém společně s ním vystupuje také herečka a modelka Kateřina Klausová. Sám má na plánované první sólové album připraveny už všechny skladby.

Mladý hradecký multiinstrumentalista Lukáš Chromek je v hudební branži už dobře známou postavou. Začínal jako kytarista úspěšné rockové kapely Airfare. Zkušenosti sbíral i díky studiové spolupráci s předními českými a zahraničními hudebníky, kterými byli například David Koller, Jan P. Muchow nebo klávesista skupiny The Rolling Stones Jamie Muhoberac. Produkoval rovněž řadu rádiových hitů.

Tomáš Kulhánek