Po dvou letech pauzy se opět letos koná soutěž ve zpěvu národních písní Hradecký slavík.

Hradecký slavík. Ilustrační fotografie. | Foto: Václav Vanžura

Zúčastnit se může mládež a děti od šesti do pětadvaceti let, kteří budou zařazeni do osmi soutěžních kategorií. Soutěž se uskuteční 11. května v budově Adalbertina. Přihlášky k on-line vyplnění zájemci naleznou na adrese www.adalbertinum.cz. Uzávěrka přihlášek je už 30. dubna. Program je realizován za podpory statutárního města Hradec Králové.