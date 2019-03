Čtenářky a čtenáři mají tak jedinečnou a současně i jedinou možnost setkat se osobně s mužem, jehož vytrvalost a odvaha mu pomohly dostat se z úplného dna ulice a stát se pilířem keňské společnosti.

Njoro bude vyprávět nejen o svém bezútěšném dětství na ulici, době strávené v dětském gangu, ale i o tom, jak se mu podařilo založit centrum pro děti ulice Global Hope Rescue and Rehabilitation Center, kde se nyní společně se svou ženou Dorcas stará o 82 chlapců, kteří by bez jeho pomoci živořili na ulici. Během besedy budou mít návštěvníci možnost zeptat se na všechno, co je zajímá a o čem se v knize případně nedočetli.

Kniha, kterou napsala spisovatelka Hana Hindráková, vyšla v Česku v listopadu loňského roku v nakladatelství Alpress a byla slavnostně pokřtěna za účasti Terezy Kostkové, Jana Přeučila, Evy Hruškové a lékařky Kateřiny Cajthamlové. Kniha s podpisem autorky je k dostání na eshopu Dárky s myšlenkou (www.darkysmyslenkou.cz).