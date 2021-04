Organizátoři RfP však slibují oznam alternativního festivalu Rock for People na královéhradeckém letišti, jen co se vyjasní parametry pořádání letních akcí.

„Nevzdáváme se a chystáme letos tak trochu jiný Rock for People, abychom fanouškům i sobě umožnili odreagování se od nelehkých časů. Hned jak bude jasné, za jakých podmínek lze akce pořádat, oznámíme detaily. Přípravám ročníku 2020-2021 dal celý tým mnoho energie v naději, že očkování vrátí svět do normálu, a v létě bude zase možné pořádat kulturní akce pro větší počet diváků. Bohužel vývoj epidemiologické situace nám již podruhé neumožňuje uspořádat náš klasický mezinárodní festival v plném rozsahu. Se všemi hlavními interprety z letošního ročníku jsme v kontaktu a řešíme jejich účast na rok 2022. “ Říká k plánům ředitel festivalu Michal Thomes.

Organizátoři pracují tento rok nejen na uspořádání menších akcí, ale také na úpravách královéhradeckého Festivalparku.

„V loňském roce nás neskutečně podpořili fanoušci festivalu, doufáme, že nám zůstanou nakloněni a společně situaci zvládneme. Letos jsme se stali provozovatelem celého festivalového areálu v Hradci Králové a plánujeme v něm významné změny. Za rok chceme návštěvníkům, na oplátku za jejich trpělivost, nabídnout znatelně vylepšený prostor.“ Dodává Thomes.

Ponechání si vstupenek jejich držiteli pomáhá kultuře přežít napříč jejími sektory, věrnost a pochopení projevila většina majitelů lístků na Rock for People, za což jim patří obrovský dík.

Zakoupené vícedenní a jednodenní vstupenky všech kategorií i ubytování v kempech zůstávají v platnosti na rok 2022. V případě závažné potřeby vrácení vstupenky se mohou držitelé obracet na pořadatele e-mailem na vstupenky@rockforpeople.cz do 30. 7. 2021 a jejich žádost bude individuálně posouzena.

Činnost Rock for People neustala ani v uplynulých dvanácti měsících. Proběhly klubové i open air koncerty, hudební konference Nouvelle Prague a festivaly Rock for People Home a Rock for People In the Game.