Provozovatelé klubu v areálu Pilnáčkovy továrny v Hradci Králové se rozhodli provoz ukončit, jelikož se ideově rozešli s majitelem klubu. Dalším důvodem je finanční neudržitelnost, která se naplno projevila v době koronavirové krize.

"To, co se ze začátku zdálo být jako samozřejmé, ta slova, jak potáhneme za jeden provaz a jak to společně s majitelem zvládneme a společně se zasadíme o hradecký monopol pro mládež, všechno tohle krachlo ve chvíli, kdy začátkem března dorazila ke dveřím Továrny virová krize," mimo jiné uvedli ve středu večer provozovatelé klubu na Facebooku.

Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru se klub stejně jako další zařízení dočasně uzavřel v půlce března. Nyní je konec Továrny definitivní.