Choval se dokonale nenápadně a nechtěl na sebe v takových případech strhávat pozornost, kterou věnoval svým hostitelům: tak vzpomíná na galantnost Karla Gotta Jana Dioszegi, dlouholetá manažerka českého houslisty Pavla Šporcla, která se dnes stará o kulturu Nového zámku v Kostelci nad Orlicí.

„Na Pavlovy koncerty chodil Karel Gott pravidelně a rád. Vždycky jsme mu rezervovali místo v prvních řadách. A nikdy ho nevyužil. Nechtěl na sebe strhávat pozornost, která by měla patřit vystupujícímu. Třeba v pražské Lucerně jsme ani nevěděli, že dorazil. Jeho místo zůstalo v první řadě prázdné. Protože znal Lucernu jako málokdo, přišel zkratkami pár minut po zahájení koncertu, a sedl si tiše dozadu,“ vzpomíná hudební manažerka a houslistka.

Na recepcích či večírcích po velkých koncertech se jako host choval velice neokázale, přestože dokázal být uvolněný a vstřícný. „Třeba na rautech bylo vidět, že by se rád držel spíše stranou, jakkoli žádný zájem o rozhovor neodmítal. Lidé ho často nenechali ani sednout. A klidně celý večer strávil s jedním chlebíčkem v ruce. Věnoval se lidem bez rozdílu vždy do poslední chvíle," popisuje svou zkušenost manažerka.

Karel Gott byl už od dětství její velký idol. Díky své práci si mohla plnit další sen a mnohokrát se s ním osobně setkávat. „Hrála jsem s ním jako houslistka třeba v O2 aréně. Měl rád klasickou hudbu, takže se účastnil křtin CD Pavla Šporcla, které jsem spoluorganizovala. Vždycky se maximálně snažil, aby svou přítomností minimálně rušil dohodnuté scénáře takových večerů. Jeho přísná skromnost, která musí patřit k profesionálovi showbyznysu, mi bude chybět. Měl by být vzorem mnoha současných mladých umělců. On to měl vrozené,“ doplnila Jana Dioszegi.