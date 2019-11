Písničkář Pepa Lábus zažil listopadový Václavák

Za splněný sen považuje trutnovský písničkář Pepa Lábus konec totality v roce 1989. „Můžeme si říkat, co chceme, hrát, co chceme. Nejsou tady zakázané kapely, literatura. Nejsou zavíraní básníci, muzikanti. Může se cestovat, nestřílí se na hranicích do Čechů, kteří chtějí vycestovat ven a tak. Nic jiného není důležité. Do roku 1989 to tady bylo jedno velké depresivní vězení,“ říká muzikant, textař, zprávař pražského Rádia Beat, který loni v prosinci oslavil padesátiny. Během revoluce zpíval i na trutnovském náměstí.

Trutnovský písničkář Pepa Lábus. | Foto: archiv