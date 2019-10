Jazz Goes to Town je v polovině, do Hradce přijeli muzikanti ze čtyř kontinentů

/FOTOGALERIE/ Hudebníci ze čtyř kontinentů a dvaceti zemí světa. Tuzemské hvězdy i české premiéry zahraničních umělců. Workshop klavírní tvorby s Beatou Hlavenkovou, pouliční koncert mezinárodní formace The Zebra Street Band a jeden z prvních koncertů Binkera Goldinga po vydání jeho nejnovějšího alba. To vše nabízí jubilejní 25. ročník mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town v Hradci Králové, jehož pětidenní program je právě ve čtvrtek ve své polovině.

Festival jazzové hudby Jazz Goes to Town v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta