Martina Brunnera si návštěvníci hradecké filharmonie v sobotu užijí hned dvakrát. Filharmonie Hradec Králové totiž pořádá narozeninový koncert známého jazzového hudebníka a jeho syna, který nese otcovo jméno. Oba letos oslaví kulatiny, sedmdesát a čtyřicet let.

Foto: Filharmonie HK

Po dlouhé době se tak oba muzikanti setkají na jednom pódiu a v doprovodu kapely Martin Brunner band a kytaristy Jaroslava Šindlera. Mimořádný koncert s názvem Brunner na druhou se odehraje v komorním prostředí Studia Beseda 18. listopadu od 20 hodin.

„Domnívám se, že Filharmonie Hradec Králové jako jedna z největších hudebních institucí ve městě a kraji by se měla starat o připomínání důležitých hudebních osobností, které přispěly k rozvoji kulturního života v Hradci Králové – a to napříč žánry. Myšlenka na společný koncert vznikla přímo od Martina Brunnera staršího. Myslím, si, že se přeci jenom otci a synovi nestává tak často, aby vystupovali společně na jednom pódiu a při stejné příležitosti,“ říká v tiskové zprávě ředitel hradecké filharmonie Vladimír Šrámek.

Výběr prostoru s Martinem Brunnerem starším pečlivě zvažovali. Nakonec padla volba na Besedu Klicperova divadla. „Myslím, že je to ideální sál jak kapacitou, tak atmosférou a ze všech prostor v Hradci připomíná nejvíce kultivovaný jazzový klub,“ dodává Šrámek.

Pro otce a syna Brunnerovi to nebude jejich první společný koncert. Hudebníci si ale spolu příliš často nezahrají. Naposledy to bylo před dvěma lety na Nábřeží jazzmanů, předtím právě na podobném společném narozeninovém koncertě v Praze.

„Když jsem konečně začal trochu víc hrát a cvičit na klavír, věnoval jsem se hlavně klasické hudbě a práce na konzervatoři jsem měl tolik, že mi na společné hraní a improvizování vůbec nezbýval čas. A potom už jsem byl v Praze, kde se věnuji hlavně své hudbě, která je poměrně hodně vypsaná, takže máme s tátou trochu odlišné hudební světy, přestože jsou oba jazzové,“ dodává k tomu Martin Brunner mladší. Jeho otec doplňuje, že potkat se na jednom pódiu není jednoduché – každý totiž bydlí jinde. Zároveň ale přiznává, že je to také záležitost generační.

Přesto, nebo právě proto se ale oba jazzmani navzájem inspirují. „Hlavně řešíme, co posloucháme, co vyšlo nového, jak se nám co líbí. Nebo naopak co zrovna posloucháme starého. Bavíme se o Martinových nových projektech a já s ním konzultuju třeba, co ještě jde a co je už možná moc při mých sólových improvizovaných projektech. Dokáže mě i povzbudit,“ vysvětluje Martin Brunner starší. Jeho syn mu zase přiznává dobrý čich na kvalitní hudbu. Povzbuzením mu je, pokud se otci líbí Martinovy projekty.

V něčem se ale přece neshodnou. Podle slov mladšího z Brunnerů už roky vedou debatu o interpretačních možnostech klasických a jazzových muzikantů. Rozdílný pohled mají také na klasickou hudbu.

Martin Brunner st. (1953) je jazzový flétnista, pedagog a zakladatel a bývalý ředitel a dramaturg festivalu Jazz Goes to Town.

Martin Brunner ml. (1983) je jazzový klavírista, klávesista, pedagog a skladatel.

