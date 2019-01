Hradec Králové /ROZHOVOR/ - V úterý začíná již 22. ročník festivalu Jazz Goes To Town.

Z průběhu hudebního festivalu Jazz Goes to Town v Hradci Králové. | Foto: Jan Slavíček

Hudební festival Jazz Goes To Town se již po dvaadvacáté vrací do Hradce Králové. Milovníci tohoto hudebního žánru mohou jednotlivé koncerty navštívit od úterý do soboty 22. října. Program i letos jako dramaturg připravoval ředitel pardubického Divadla 29 Zdeněk Závodný.

„Nabídka dělat dramaturgii loňského ročníku festivalu přišla nečekaně. Pro celý tým to byla zatěžkávací zkouška. Myslím, že se to nakonec ale povedlo velmi dobře a za celý tým kulturní neziskovky Kontrapunkt mohu říci, že jsme byli spokojeni," říká Zdeněk Závodný, který loni zažil premiéru ve funkci dramaturga festivalu.

Na přípravu letošního ročníku už bylo dost času?

Festival má roční periodicitu, takže je to trochu schizofrenní. Ještě ani nezačal letošní ročník a člověk už musí připravovat program festivalu na příští rok. Času pro přípravu letošního ročníku bylo víc a myslím, že je to vidět i na programu.

Jsou nějaké výraznější změny oproti loňskému festivalu?

Už loni jsme se snažili udělat festival tak, aby více „poznamenal" běžný život města. Rozšířili jsme ho o nová místa. Hlavní program se letos bude odehrávat na sedmi scénách. Nechceme dělat koncerty jen v klubech a koncertních sálech, ale chceme s nimi zavítat i na netradiční místa. Jeden koncert se bude konat ve Sboru kněze Ambrože, což je sakrální stavba od architekta Josefa Gočára. Dále se nám podařilo domluvit se s majiteli bývalé autodílny v prostorách funkcionalistických Novákových garáží. Diváci se tak mohou podívat do pro veřejnost nepřístupných prostor, které se mají brzy rekonstruovat a zažít tam jedinečný koncert.

Je obtížnější připravit koncerty na těchto netradičních místech?

Dělat pětidenní festival je samo o sobě náročné. Pokud se odehrává každý den v jiných prostorách a na více místech najednou je to z produkčního hlediska samozřejmě ještě náročnější. Potřebujete veškerou techniku a pořadatelskou službu souběžně na několika scénách. Velký podíl na tom, že se to daří zvládat mají dobrovolníci, kteří nám s festivalem i letos pomáhají.

Jak vypadá dramaturgie letošního ročníku?

Krom toho, že festivalová dramaturgie představuje tuzemskou jazzovou scénu, především mladší a střední generace, usilujeme o to, aby festival přivážel do Čech hudebníky, kteří tu ještě nikdy nekoncertovali. Letošní ročník nabídne čtyři české premiéry. Diváci tak mají jedinečnou možnost vidět v Hradci muzikanty, za kterými by jinak museli putovat po Evropě či do zámoří.

Na které unikátní projekty se mohou návštěvníci festivalu těšit?

Určitě bych zmínil koncert tria německého saxofonisty Petera Brötzmanna, což je živoucí legenda světového freejazzu, která je na scéně už přes 50 let. V Čechách vystoupil poprvé a zatím naposledy před 11 lety. Lahůdkou je také švýcarský sextet Hildegard lernt fliegen. Tato kapela v čele s fenomenálním vokalistou a beatboxerem A. Schaererem představuje malou hudební senzaci. Diváci se dále mohou těšit také na českou premiéru třináctičlenného nizozemského bigbandu New Rotterdam Jazz Orchestra. Přijedou i s hostem, kterým bude výborný jazzový kytarista Anton Goudsmit. Ten povede o den později kytarovou dílnu. Zlatým hřebem programu je pak britský kvartet Sons of Kemet. To je kapela, která hýbe současným britským jazzem. Jejich hudba vychází z tradiční západoafrické hudby a jsou na ni znát i karibské vlivy. Lze říci, že navrací jazz k jeho africkým kořenům. Její lídr Shabaka Hutchings pocházející z Barbadosu byl letos nominován na prestižní Mercury Prize.

Co čeští interpreti?

Festival otevře koncert tria Between the Lines, což je nový projekt saxofonisty Pavla Hrubého, klavíristy Michala Nejtka a bubeníka Dano Šoltise a koncert norsko-českého kvartetu NOCZ, který vystoupí se světově respektovanou houslistkou a zpěvačkou Ivou Bittovou. Z tuzemské scény se lze těšit na kvintet Jaromíra Honzáka nebo na nový projekt Michala Wróblewského, který propojuje smyčcový a jazzový kvartet. Čěští jazzmani také budou doprovázet mladou norskou zpěvačku Live Foyn Friis, současnou hvězdu skandinávského jazzového vokálu.

Jak se prodávají vstupenky?

Podle mých posledních informací je zájem o vstupenky mírně vyšší než v loňském roce.