Jazzový festival v Hradci Králové bude, začne už za dva týdny

I přes zpřísňující se hygienická opatření by se měl za dva týdny v Hradci Králové uskutečnit 26. ročník festivalu Jazz Goes to Town. Organizátoři to včera oznámili na tiskové konferenci.

Hradec Králové festival jazzové hudby Jazz goes to town. | Foto: Deník / Michal Fanta