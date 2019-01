„Určitě půjdu do kina na nový český film Bestiář. Těším se také na nové cédéčko Tata Bojs a na vyhlášení výsledků rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku 30. května v hradeckém Klicperově divadle."

Ředitel hradeckého rozhlasu Jiří Kánský | Foto: Foto: Archiv ČR HK

Knížka: „Právě jsem dočetl Totožnost od Milana Kundery (přiznávám, že to byl překlad stažený z internetu) a pustil se do nejnovějšího Roberta Fulghuma – knížka se jmenuje Co jsem to proboha udělal? A na nočním stolku už leží nový Paulo Coelho.“

Film: „V kině si mě jednoznačně získaly Vratné lahve, Menzelův film Obsluhoval jsem anglického krále a především Goyovy přízraky. Příběh Goyi, krásné Ines a kněze Lorenza ve spojení s hudbou Varhana Orchestroviče Bauera mě hodně zasáhl a přinutil opět zalistovat v knihách o inkvizici.“

Muzika: „Prožil jsem čtyři nádherné večery v zámecké kapli ve Smiřicích na Smiřických svátcích hudby. Jména jako Jaroslav Svěcený, Kateřina Englichová, Štěpán Rak, Alfréd Strejček nebo Richard Pachman hovoří za vše. Nádherný festival umocněný atmosférou Velikonoc. Pokud jde o cédéčka, zaujalo mě album slovenského objevu roku Petera Cmorika.“

Rádio a televize: „Rád teď poslouchám naše noční vysílání. Od 2. dubna jsme přestali přebírat v nočním čase program ČRo 2 Praha a vysíláme vlastní. V televizi se mi líbil americký film Zánik Empire Falls, televizní adaptace bestselleru Richarda Russoa.“

Těším se: „Určitě půjdu do kina na nový český film Bestiář. Těším se také na nové cédéčko Tata Bojs a na vyhlášení výsledků rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku 30. května v hradeckém Klicperově divadle.