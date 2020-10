Kapela Heart of Dixie v hradeckém muzeu nezahraje

Páteční speciální koncert kapely Heart of Dixie v budově Muzea východních Čech se neuskuteční. Pořadatelé festivalu Jazz Goes to Town dnes oznámili jeho zrušení ze zdravotních důvodů. Koncert měl začínat zítra v 16 hodin.

Jazz | Foto: Lukáš Veselý